Messina Denaro | convalidato arresto autista

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – Incensurato e sconosciuto agli investigatori, eppure Giovanni Luppino girava con un coltello a serramanico con una lama da 18,5 cm. Anche la mattina di lunedì, quando è stato arrestato insieme con il boss mafioso Matteo. “Non lo sapevo che fosse, solo un pazzo avrebbe potuto accompagnarlo sapendo che si trattava del boss. Mi creda”, ha giurato per quasi un’ora davanti al gip Fabio Pilato, che alla fine hal’chiesto dalla Dda di Palermo, con l’accusa di procurata inosservanza della pena e favoreggiamento aggravati dal metodo mafioso. Luppino, assistito dal suo legale Giuseppe Ferro, davanti al Gip Pilato si è difeso sostenendo per tutto il tempo di non sapere che l’uomo che stava accompagnando fosse Matteo ...

Dall'analisi ragionata di fatti di cronaca di particolare rilievo (come l'arresto di Matteo) all'approfondimento politico in vista delle elezioni regionali in Lombardia. E poi le tante ...Giovedì pomeriggio è stato trovato il terzo nascondiglio di Matteo, il capo di Cosa Nostra arrestato lunedì. Come gli altri due scoperti nei giorni scorsi, anche questo nascondiglio si trova a Campobello di Mazara, il paese in provincia ...CAMPOBELLO DI MAZARA - La Polizia ha scoperto un terzo covo in cui ha vissuto il boss Messina Denaro. Si tratta di un appartamento che si trova sempre a ...La polizia ha scoperto il terzo covo di Matteo Messina Denaro: si tratta di un appartamento sempre a Campobello di Mazara, nel Trapanese. Gli investigatori ...