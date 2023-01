Messina Denaro | chemio in carcere per il boss «Sorpreso dal tumore | mi allenavo tutti i giorni»

RaiNews

Giuseppe Cimarosa , 40 anni, è il figlio della cugina di Matteo, il boss catturato dopo 30 anni di latitanza. Ma sin da piccolo Giuseppe aveva un altro idolo ed era Peppino Impastato ...Il cerchio attorno a Matteocontinua a stringersi, in particolare rispetto alla possibile lista di fiancheggiatori dell'ex Primula Rossa di Cosa Nostra arrestato lunedì mattina dopo 30 anni di latitanza all'... Messina Denaro rinuncia a presenziare al processo. Sequestrata la casa della madre di Bonafede - Autista del boss: "Non sapevo fosse Messina Denaro" - Autista del boss: "Non sapevo fosse Messina Denaro" (ANSA) - PALERMO, 19 GEN - Folla di giornalisti e telecamere davanti l'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta dove stamane si celebra l'udienza del processo davanti alla corte d'assise a ...i presenti alla Camera dei Deputati hanno applaudito dopo che il Ministro si è congratulato con la magistratura e le forze dell’ordine per l’arresto del latitante Matteo Messina Denaro. / Camera Tv ...