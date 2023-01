Messina Denaro | autista boss al gip | “Non sapevo che fosse lui”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Non locheMatteo”. Lo ha detto Giovanni Luppino, l’delMatteoarrestato con il latitante lunedì mattina, rispondendo alle domande del gip Fabio Pilato. Difeso dall’avvocato Giuseppe Ferro, l’uomo ha risposto per un’ora circa alle domande del gip. Sostiene che ilgli sarebbe stato presentato come un parente di Andrea Bonafede e che gli aveva chiesto di accompagnarlo alla clinica Maddalena per la chemioterapia. Il Gip di Palermo ha quindi convalidato l’arresto in flagranza e si è riservato di decidere sulla richiesta di custodia cautelare in carcere. Luppino è un commerciante di olive di Campobello di Mazara (Trapani), il luogo in cui il latitante si ...