Messi batte Ronaldo 5 - 4 | ma Cristiano fa doppietta - Sport - Calcio - quotidiano net

Il Paris Saint Germain sconfigge di misura la rappresentativa formata dai migliori giocatori di Al - Nassr e Al - Hilal. I due grandi rivali ...La partita, disputata al King Fahd International Stadium di Riyadh, è stata sbloccata da un gol di Lionelal 3 , a cui ha risposto Cristiano Ronaldo al 34 . Appena prima della fine del primo ... Cristiano Ronaldo batte Messi, il Psg batte l'Al Nassr: 5-4 show a Riyad FOTO MESSI CONTRO RONALDO - L'ultimo atto della rivalità iconica del calcio contemporaneo viene vinto dalla Pulce con il 5-3 del PSG sulle all-stars del campionato d'Arabia Saudita, ma CR7 è protagonista d ...Il PSG batte 5-4 il Riyadh Season Team al King Fahd International Stadium di Riyadh in amichevole. Va in scena il grande show in Arabia Saudita con la parata di stelle e l’ennesimo (forse ultimo) capi ...