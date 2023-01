Mes | Tajani | ' su ratifica credo si andrà in una direzione positiva'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "che siin unaperché non possiamo bloccare gli altri. Poi bisogna vedere come formulare, cosa cambiare, cosa funziona, cosa non funziona e soprattutto se l'Italia lo utilizzerà". Questa la risposta di Antonio, parlamentare di Forza Italia e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ad Agorà su Rai Tre, alla domanda se il Mes verràto.