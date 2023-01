Mes | per il governo non c’è fretta | forse vuole farne merce di scambio per modificare il Pnrr?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) di Matteo Bortolon* “Dovete considerare che molto dell‘aggiustamento fiscale che l’Italia ha intrapreso continuerà con il pilota automatico”. Così rispondeva Mario Draghi, allora a capo della Bce, nella conferenza stampa del 7 marzo 2013 alla domanda se il risultato delle elezioni in Italia – da poco avvenute, il precedente 24-25 febbraio – avrebbe posto un problema in merito alla “disciplina fiscale”, dato che il risultato aveva favorito i partiti che la avversavano. L’allora governatore, infatti, aveva asserito la necessità di ridurre la spesa pubblica per ridurre il deficit di bilancio. Cioè fare austerità, i cui frutti avvelenati si sarebbero visti nei paesi meno abbienti, come appunto l’Italia al termine del decennio, con la sanità devastata dai tagli. L’inquietante figura del “pilota automatico” torna in mente in merito alle insistenti notizie di stampa (anche vicine alla attuale ...