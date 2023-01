Meryl Streep | con le trecce | entra a far parte del cast di Only Murders in the Building

Cinefilos.it

Nel frattempo la vera notizia è che nel cast della terza stagione dello show di cui è produttrice oltre che interprete ci saràe che la serie è in fase di riprese adesso a New York.La diva di Hollywood raggiunge Martin Short, Selena Gomez e Paul Rudd sul set della fortunata serie tv.si unisce al cast della sitcom Only Murders in the ... Meryl Streep nel cast di Only Murders in the Building 3 Meryl Streep è entratat a fare parte del cast di Only Murders in the Building 3. A darne l'annuncio è stata direttamente Selena Gomez.Si arricchisce il cast della serie tv, disponibile in Italia su Disney +, 'Only Murders in the Building'.Selena Gomez, produttrice ...