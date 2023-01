Autosprint.it

...per lastessa, che a lungo si è ritrovata in balia di una macchina che non rispettava i dati della galleria del vento. Oggi, a circa un anno dal debutto di quella monoposto, Mikepuò ...Il Teamha pubblicato sui propri canali social le diverse dichiarazioni rilasciate dal team principal Toto Wolff , dal direttore tecnico Mikee il responsabile della power unit Hywel Thomas. Mercedes, Elliot: "Il porpoising non era dovuto alle forme della W13" Di cosa non abbia funzionato sulla Mercedes 2022 se ne è parlato tantissimo ... Oggi, a circa un anno dal debutto di quella monoposto, Mike Elliot può spiegare con ragionevole certezza cosa non abbia ...Both Max Verstappen and Toto Wolff agree that Red Bull may keep its nose ahead in 2023. Dutchman Verstappen has won the past two world championships back-to-back, including a dominant display in 2022 ...