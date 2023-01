Meloni | “Autonomia presto in Cdm | presidenzialismo in tempi brevi”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) ROMA – Avanti con l’differenziata, con il primo via libera al ddl “in uno dei prossimi Consigli dei ministri”, e un “cronoprogramma” per il, riforma da avviare e portare a termine “nel più breve tempo possibile”. Queste le decisioni emerse dalla riunione convocata questo pomeriggio a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia. Un “vertice” per fare il punto della situazione e cercare di ‘sminare’ un terreno su cui, all’interno della maggioranza, ci sono sensibilità diverse. All’incontro hanno partecipato, oltre a, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Roberto Calderoli, Elisabetta Casellati, Raffaele Fitto e Francesco Lollobrigida. Palazzo Chigi, al termine, assicura che dalla riunione è emersa “grande ...

Agenzia ANSA

Da un lato l', dall'altro il presidenzialismo. Dopo aver archiviato la legge di bilancio, sul tavolo del ... Per fare il punto della situazione la presidente del Consiglio, Giorgia, ...... all'approvazione preliminare del disegno di legge sull'differenziata". Per quanto ... Oltre al presidente del Consiglio Giorgiae ai due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani , ... Meloni riprende dossier, ok all'autonomia ma niente strappi ''Clima di grande sintonia, l'obiettivo è mantenere gli impegni presi nel più breve tempo possibile con il più ampio coinvolgimento del Parlamento'', la nota do Palazzo Chigi.“Ancora oggi si legge sui quotidiani di un centrodestra impegnato sul fronte di uno scambio tra autonomia differenziata e presidenzialismo. Il governo Meloni rischia di spaccare il Paese, seguendo log ...