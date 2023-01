(Di giovedì 19 gennaio 2023) Quasi tre mesi senza vincere in: per la precisione, 84 giorni. Era il 30 ottobre 2022, quando la Spes Arena ha esultato per l’ultima vittoria interna della Da Rold Logistics, arrivata in quattro set contro la Moyashi Garlasco. Da allora, più nulla: Savigliano, Parma e Fano hanno lasciato le Dolomiti con il bottino pieno in saccoccia, mentre nel derby di Santo Stefano contro San Donà ha preso forma una sconfitta al tie-break. Nel frattempo, però, è letteralmente lievitato il rendimento esterno. Perché, dopo aver perso tre delle prime quattro gare lontano dalla provincia, la DRL è sempre andata a punti: a San Giustino (3), Montecchio Maggiore (altri tre), Macerata (1) e, soprattutto, nelle gare più recenti a Brugherio e Monselice, dove i ragazzi di Gian Luca Colussi hanno firmato due blitz d’autore. Questo cosa significa? Semplice: significa che la squadra col ...

Lega Pallavolo Serie A

In Curva B i gruppi che non erano inpossono portare bandiere, tamburi e altro. In Curva A no, a me non sembra che stiano applicando alle regole per far rispettare la legge. Mi ...Con questa vittoria salutare quanto preziosa la Tecnoteam supera in classifica proprio Offanengo e può preparare lae con entusiasmo rinnovato la delicata prossimadi sabato a ... Meglio in trasferta, che in casa: la DRL si scopre “esterofila” Il campionato di serie B2 si prende due settimane di pausa. Due settimane nelle quali i riflettori si accenderanno sulla prima fase della Coppa Italia di ...Insegnante di scuola primaria e presidente del coordinamento «Docenti immobilizzati» denuncia la condizione di diecimila professori campani fuori regione ...