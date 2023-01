Mef | Giorgetti propone Riccardo Barbieri nuovo direttore generale Biagio Mazzotta confermato alla Ragioneria

MEF

Il ministroha annunciato che il Governo lavora per assicurarsi "l'investimento di Intel per uno mega stabilimento in Italia." In più, Lufthansa ha depositato all'offerta per una quota ......scorso mese di dicembre dallo stesso Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo. ... Superbonus, quando i crediti sono considerati pagabili- Ministero dell'Economia e delle Finanze ... Giorgetti candida l'Italia a sede autorità europea per l'antiriciclaggio Il ministro dell'Economia lo ha liquidato a poche ore dal Cdm decisivo. Resta da chiarire il nome del successore. L'ipotesi Antonino Turicchi ...Continuità ad Alghero, il deputato Lai scrive al ministro Giancarlo Giorgetti per chiedere che Ita partecipi al bando per i collegamenti.