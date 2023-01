Mef | Barbieri al posto di Rivera

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Riccardosarà direttore generale del Tesoro aldell'uscente dg Alessandroè direttore della prima divisione del Tesoro.è un macroeconomista con venticinque anni di esperienza. Nato a Roma, è cresciuto a Milano. Si è laureato con lode in Discipline economiche e sociali presso l’università Luigi Bocconi di Milano e ha conseguito un Ph.D. in Economics alla New York University. Ha svolto attività di insegnamento e ricerca in ambito accademico per poi cominciare la carriera nel mercato finanziario dove ha ricoperto ruoli di vertice presso numerosi istituti, specializzandosi nei mercati emergenti. Negli ultimi anni si è occupato prevalentemente di economia e mercati dell’Eurozona.