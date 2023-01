Mazda CX - 90 | il nuovo SUV a 7 posti è quasi pronto con un 6 cilindri da 345 cavalli

(Di giovedì 19 gennaio 2023)pronta per far debuttare il suoSUV a 7CX - 90 , attesogrande veicolo dedicato che non sarà però commercializzato in Europa, ma solo negli Stati Uniti (insieme alla ...

HDmotori

Mancano ancora molti dettagli sulgrande SUV: occorre attendere un paio di settimane per scoprirne ogni aspetto.si sta preparando al debutto delSUV CX - 90 , un modello a 7 posti molto importante per la sua strategia di crescita. Purtroppo, non lo vedremo in Europa . I SUV sono veicoli sempre più ... Mazda CX-90, il nuovo SUV avrà anche un 6 cilindri turbo. Non ... La CX-90 arriverà presto, ma non in Europa. Avrà il motore di serie più potente della gamma Mazda e anche una variante ibrida plug-in ...Mazda non abbandona l'idea di un rotativo in una macchina sportiva, ma MX-30 R-EV sarà un primo importante test.