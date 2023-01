Matteo Messina Denaro | trovato il libro mastro nel covo del boss

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Neldiè stato ricon i conti del: numeri, nomi, sigle. La notizia è riportata dall’agenzia di stampa “Adnkronos”. Da questo taccuino, secondo gli inquirenti, potrebbero emergere le relazioni cheha intrattenuto in trent’anni di latitanza., riil: conti, nomi e numeri nel taccuino Photo Credits – Bologna TodayNell’appartamento di, sito in via CB 31 a Campobello di Mazara (Trapani) gli investigatori cercano da due giorni in ogni angolo dell’abitazione nella ...

RaiNews

'Ma se non limitiamo gli abusi cadremo in una democrazia dimezzata' Sullo stesso argomento: Le reazioni della politica all'arresto del boss mafiosoDenaro La rivoluzione culturale del ...Ancora un video e stavolta in manette diDenaro. Lo diffondono i Ros dei Carabinieri, dopo l'arresto nella clinica "La Maddalena" di Palermo . Si vede il boss con la testa abbassata, in mano un foglio, mente viene condotto all'... Messina Denaro rinuncia a presenziare al processo. Sequestrata la casa della madre di Bonafede - Pm di Palermo: “Messina Denaro è custode della verità su pagine più cupe della storia italiana” - Pm di Palermo: “Messina Denaro è custode della verità su p Il primo confronto tra il boss Matteo Messina Denaro è rimandato. L’udienza del processo per i mandanti delle stragi di Capaci e via d’Amelio prevista oggi nell’aula… Leggi ...Archiviato l'arresto del super boss, Matteo Messina Denaro, le indagini continuano senza sosta. E dopo aver trovato i due bunker dove l'ex superlatitante si nascondeva, ecco scattare ...