Matteo Messina Denaro | la prima decisione del boss dopo l’arresto

(Di giovedì 19 gennaio 2023) È durata solo pochi minuti l’udienza del processo d’appello per le stragi mafiose del 1992 che vede imputato il. Il legale Salvatore Baglio, che sostituisce l’avvocato di fiducia Lorenza Guttadauro, nipote del latitante, ha chiesto il rinvio dell’udienza perché la notifica dell’ordinanza di custodia cautelare “e arrivata solo questa mattina”. E la presidente della corte d’assise d’appello Maria Carmela Giannazzo ha rinviato al prossimo 9 marzo. Ilha rinunciato a presenziare, seppure in video collegamento, all’udienza. Si sarebbe trattato dellavolta in un’aula giudiziaria del padrino di Castelvetrano, accusato di essere uno dei mandanti delle stragi. Il collegamento video con il carcere de L’Aquila, dove...

... uno dei vigili del fuoco sopravvissuti alla strage compiuta dalla mafia a via Palestro a Milano il 27 luglio 1993, quando ha sentito la notizia dell'arresto diDenaro, condannato come ...Oggi udienza a Caltanissetta ma il superboss non partecipa in collegamento dal carcere dell'Aquila. Proseguono le operazioni dei Carabinieri a Campobello di ... Messina Denaro rinuncia a presenziare al processo. Sequestrata la casa della madre di Bonafede - Patti, il boss malato potrebbe avere lasciato campo - Patti, il boss malato potrebbe avere lasciato campo "Non sapevo che fosse Matteo Messina Denaro, solo un pazzo avrebbe potuto accompagnarlo sapendo che si trattava del boss". Si è difeso così Giovanni Luppino, l'autista del super latitante arrestato ...Intervenuto in collegamento con “Mattino Cinque” Luciano Mutti, l’oncologo che ha visitato Matteo Messina Denaro nel carcere de L’Aquila ha rilasciato le seguenti parole: “È un paziente interessato a ...