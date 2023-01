Matteo Messina Denaro in carcere | “comportamento anomalo” | lo strano biglietto ai Ros

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il boss mafiosoè in. Dopo trent’anni di latitanza, il capo dei capi si trova nel penitenziario di massima sicurezza de L’Aquila. Qui l’uomo ha trascorso la sua prima ora d’aria. E,a dirsi, stando al racconto di chi c’era, è apparso sorridente. Un fatto insolito, decisamente. “Il suo sarebbe unrispetto a come si comportano di solito i detenuti al 41 bis”, dicono o dal. Nella giornata di oggi, giovedì 19 gennaio 2023, è previsto “un consulto del personale della medicina penitenziaria sulle cure da somministrare aper il cancro al colon”, ha spiegato il Garante dei detenuti in ...

" Chi pensa a trattative segrete o addirittura a una consegna concordata umilia gli investigatori e i magistrati che per anni hanno lavorato giorno e notte per catturareDenaro ". Lo dichiara, intervistato dal "Corriere della Sera", il comandante del Ros Pasquale Angelosanto , che aggiunge: "Sono pronto a ripetere ovunque, anche in un'aula di giustizia, ...A distanza di pochi giorni dalla cattura diDenaro, risultano quanto mai attuali le parole dell'allora colonnello Carlo Alberto dalla Chiesa in Commissione antimafia tra il 1969 e il ... Messina Denaro e il selfie con il medico. Perché il boss non temeva di far circolare la sua foto Dalle 9.30 dovrà rispondere o meno alle domande del Gip Fabio Pilato: Messina Denaro, oggi interrogatorio a Giovanni Luppino, autista del boss ...