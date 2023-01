Matilde De Angelis e il cantante dei Santi Francesi stanno insieme | scatta il bacio FOTO

Fanpage.it

Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino,De, Stefano Accorsi, Anna Ferzetti e Corrado Guzzanti, ovvero le guest star della prima stagione di "Call My Agent " Italia" la serie comedy in arrivo nel palinsesto Sky da domani, ...Le guest star, oltre ai già citati Cortellesi e Favino, sono Piefrancesco Favino e Anna Ferzetti,De, Stefano Accorsi e Corrado Guzzanti. La serie è arricchita anche dalle ... Matilda De Angelis sta con Alessandro dei Santi Francesi, è finito l ... Matilda De Angelis sta con Alessandro dei Santi Francesi e non è più innamorata di Castellitto Non è tutto Avevamo lasciato Matilda De Angelis innamorata di Castellitto e la ritroviamo innamoratissim ...Matilda De Angelis è una delle attrici emergenti che più colpisce. Classe 1995, la De Angelis ha già una carriera da far invidia. A far parlare in queste ore sarebbe però la sua vita privata, in parti ...