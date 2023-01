Matilda De Angelis ha un nuovo fidanzato | ecco chi è

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Personaggi Tv.De. Pare sia finita la storia d’amore traDee Pietro Castellitto. L’attrice, però, ha immediatamente ritrovato il sorriso. La De, infatti, sarebbe stata pizzicata dal settimanale Diva e Donna in compagnia di un altro uomo. (Continua…) LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni annuncia l’arrivo di unmembro in famiglia: chi è Gabriella Chi èDeDeè una giovane attrice, oltre che cantante. Ha iniziato proprio nel mondo della musica, imparando a suonare la chitarra e il violino all’età di tredici anni. Nel 2011 ha iniziato a cantare nella band Rumba de Bodas, pubblicando un album nel 2014. Nel 2015 ha ...

Corriere della Sera

Sembra essere finita la storia traDee Pietro Castellito dato che la donna è stata vista in compagnia di un altro uomo. Nuovo anno e... nuovo amore. Almeno questo è ciò che racconta Diva e Donna suDe. ...Desta con Alessandro dei Santi Francesi e non è più innamorata di Castellitto Non è ... Matilda De Angelis, bacio con Alessandro De Santis dei Santi Francesi: addio a Pietro Castellitto Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Matilda De Angelis, il nuovo fidanzato è Alessandro De Santis: l'attrice e il cantante dei Santi Francesi stanno insieme: ECCO FOTO DEL BACIO ...