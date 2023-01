Matilda De Angelis e Pietro Castellitto si sono lasciati | l’attrice avvistata con il cantante dei Santi Francesi | lui con la migliore amica di lei

(Di giovedì 19 gennaio 2023)Deè una delle attrici emergenti che più colpisce. Classe 1995, la Deha già una carriera da far invidia. A far parlare in queste ore sarebbe però la sua vita privata, in particolare la rottura cone la sua attuale vicinanza a Alessandro Des,del duo vincitore di X Factor 2022, i. Ma andiamo con ordine.si erano conosciuti sul set del film Rapiniamo il Duce e tra loro era scattata subito la scintilla. Finora tutto sembrava andare a gonfie vele: finora, appunto. Perché secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, le cose non starebbero proprio così.è stata infatti paparazzata in ...

Fanpage.it

ROMA . Sul set insieme a grandi nomi del cinema come Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino,De, Stefano Accorsi e Corrado Guzzanti, anche l'emergente attore trentino, Filippo De Carli , classe 1997. Con questo cast stellare è in arrivo la serie Call My Agent - Italia, l'...Una immersione nello showbiz in cui Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino, Anna Ferzetti,De, Stefano Accorsi e Corrado Guzzanti hanno accettato di interpretare se ... Matilda De Angelis sta con Alessandro dei Santi Francesi, è finito l ... Matilda De Angelis è una delle attrici emergenti che più colpisce. Classe 1995, la De Angelis ha già una carriera da far invidia. A far parlare in queste ore sarebbe però la sua vita privata, in parti ...Diva e Donna ha pizzicato la coppia in teneri atteggiamenti: Matilda De Angelis e Alessandro De Santis si stanno frequentando ...