Masterchef Italia | le anticipazioni della puntata del 19 gennaio

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 19 gennaio 2023) In onda questa sera alle 21.15 Nella cucina diarriva un momento di “relax”. Nelladi questa sera del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, su Sky e in streaming su NOW, il temaserata sarà il comfort food. Ovvero i cibi preferiti per trovare conforto e in cui i cuochi amatoriali cercano quiete dopo una prima fase di gara condita da mille colpi di scena. Ma la gara è gara e i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sapranno nascondere anche all’interno del comfort food delle insidie, dando agli aspiranti chef l’obiettivo di creare piatti gourmet a partire da quelli che sono ingredienti e ricette solo in apparenza comuni e “tranquillizzanti”. Nella Mystery Box, ad esempio, ci saranno delle speciali conserve ideate durante gli ultimi anni di ...