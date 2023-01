Masterchef Italia 12 | anticipazioni | concorrenti | prove e ospiti della sesta puntata | 19 gennaio 2023

Leggi su tpi

(Di giovedì 19 gennaio 2023)12:del 19, Sky Questa sera, 19, va in onda ladi12, il popolare cooking show in onda ogni giovedì su Sky Uno alle 21.15. Nuovisono pronti a darsi battaglia. Ritroviamo i confermatissimi giudici, insieme per il quarto anno consecutivo: Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Ma quali sono le, i, lee gli...