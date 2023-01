Masterchef 12 | le Anticipazioni sulla Sesta Puntata del programma culto di Sky

Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Italia, scoppia la pace tra Francesco e Sara. Francesca 'scivola' sulle crêpe, ... Tutte le novitàMa la gara è gara e i giudici Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e ...Tutto pronto per la sesta puntata di, il più popolare dei talent dedicati alla cucina. Eliminazioni e sorprese per i concorrenti rimasti in gara. Si parte dalla Mystery Box, passando per l'invention test e l'esterna presso la ... MasterChef Italia 12: anticipazioni ospite puntata stasera | Style