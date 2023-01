Martina Scialdone al suo assassino prima di morire | ‘Mi hai sparato davvero?’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il colpo che ha ucciso l’avvocato“è partito per errore” avrebbe detto l’omicida della 34enne, Costantino Bonaiuti, morta a seguito di colpo di pistola esploso fuori dal ristorante Brando al Tuscolano. Si tratta di una dichiarazione che l’ha reso al suo legale, l’avvocato Fabio Taglialatela, nel corso di un colloquio in carcere nel quale Bonaiuti ha anche sottolineato qual è stata la reazione diallo sparo. Lo avrebbe guardata sgomenta e detto: “Mi haidavvero?”. Il racconto dell’Ora l’si dice disperato perché non era sua intenzione uccidere. “Mi volevo suicidare” avrebbe detto ancora al suo legale. Quest’ultimo sulla base di queste dichiarazioni ha deciso di presentare ricorso al Tribunale della Libertà ...