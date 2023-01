Corriere dello Sport

(FRANCIA) - Mano pesante della Disciplinare francese nei confronti di Eric Bailly : sette turni di squalifica per il difensore ivoriano del, espulso nei sedicesimi di Coppa di Francia a inizio anno. L'ex Manchester United si era visto mostrare il rosso per un'entrata killer sul centrocampista dell' Hyeres , N'Diaye , colpito al ...Il difensore del, Eric Bailly , va verso una lunga squalifica dopo l'intervento killer ai danni di Almike ... secondo quanto riportato da 'La Provence', rischia unasqualifica di sette ... Marsiglia, maxi stangata per Bailly: squalificato per sette partite! Eric Bailly sospeso per 7 partite, questa la decisione della Federcalcio francese. L’ex difensore del Manchester United, passato in estate in prestito al Marsiglia, si era reso protagonista di un brut ...Marsiglia, intervento killer del difensore Eirc Bailly su N'Diaye in Coppa di Francia: il difensore rischia sette turni di squalifica ...