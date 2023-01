Marocco | Parlamento Ue chiede il rilascio dei giornalisti in prigione

(Di giovedì 19 gennaio 2023) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – IlEuropeo esorta le autorità marocchine a rispettare la libertà dei media e a garantire processi equi aiimprigionati.In una risoluzione sulla situazione deiin, i deputati chiedono “l’immediatoprovvisorio per Omar Radi, Souleimen Raissouni e Taoufik Bouachrine e tutti iin, e la fine delle vessazioni nei confronti di tutti idel Paese, nonchè dei loro avvocati e delle loro famiglie”. Inoltre, condannano fermamente “l’uso improprio che le autorità marocchine fanno delle accuse di violenza sessuale per scoraggiare idal fare il loro lavoro”.Nello stesso testo, l’Aula esprime “profonda preoccupazione per ...

Notizie Geopolitiche

