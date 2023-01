Marisela Federici | scontro in tv con Mara Venier | “Non piangere Mi fa orrore! Non dici la verità”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Anche oggi Alberto Matano a La Vita in Diretta si è occupato della scomparsa di Gina Lollobrigida. In studio tra gli opinionisti c’era anche. Parlando di Andrea Piazzolla (l’uomo che si è preso cura di Gina per più di 13 anni e che è stato più di un figlio per lei), la nobildonna ha detto: “Io trovo tristissimo tutto questo, queste dipendenze. Era una donna sola e la solitudine è doppia a quell’età. Alla sua età per paura della solitudine tu sei dipendente psicologicamente e lei non riusciva a vivere senza di lui. La veradi questa tragicommedia la sanno i protagonisti. Io conosco l’altro lato della medaglia rispetto ad Andrea“.e locon: “Non ti mettere a ...

ilmessaggero.it

contro la contessaa ' La Vita in Diretta ', il programma di Alberto Matano. In studio si parlava della vita di Gina Lollobrigida, nel giorno in cui a Roma sono stati celebrati i funerali della diva ...Avvistati anche Vladimir Luxuria, la contessae il regista teatrale e conduttore televisivo Pino Strabioli: 'Il ricordo di una meravigliosa creatura', ha affermato quest'ultimo ... Gina Lollobrigida, Mara Venier si infuria e telefona a La Vita in Diretta: «Marisela Federici, il tuo cinismo Mara Venier contro la contessa Marisela Federici a "La Vita in Diretta", il programma di Alberto Matano. In studio si parlava della vita di Gina Lollobrigida, nel giorno in cui a Roma ...Mara Venier, amica della ‘Bersagliera’ del cinema (che ha ospitato, spesso, nelle sue trasmissioni), è intervenuta telefonicamente scontrandosi con la contessa venezuelana: Venier: “Vorrei capire di ...