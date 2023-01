Marco Brembilla ricorda l’ex sindaco Veneziani | “Vedute politiche differenti | ma si è dedicato al 100% a Bergamo”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Uno entrava in consiglio comunale tra le fila della maggioranza per la prima volta, l’altro diventava: è lo speciale legame che unisce le storie di, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di, e Cesare, ex primo cittadino dal 1999 al 2004 venuto a mancare nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 gennaio. “C’erano diversità di, come capita sempre in politica. A volte anche toni accesi, ma abitando vicini abbiamo sempre mantenuto rapporti di stima reciproca e di dialogo –ha fatto tanto: ricordo la biblioteca Tiraboschi, il parco di Campagnola, l’asilo nido, il sottopasso alla rotatoria delle Valli”.

