Marchisio e la moglie lanciano la sfida ai ventenni | “Non vi temiamo”

La Gazzetta dello Sport

... come ad esempio Claudio. Essendo uno sport che fa del fisico lo strumento primario, ... nel 2005, infatti, aggredisce una quindicenne mentre l'anno successivo lo fa nei confronti della...Un modo per dimostrargli che al suo fianco non ha solo laCathryn White Cooper (che si deve ... Affetto anche dall'ex giocatore della Juve ed opinionista Rai Claudioe da tanti altri ... Claudio Marchisio compie 37 anni: la palestra, la passione per la Formula 1 e... la skincare Ha appena compiuto 37 anni e li celebra su Instagram con la moglie. Claudio Marchisio e Roberta Sinopoli si sono messi in posa sui social: elegantissimi nelle loro mise nere, si sono presentati ai fol ...