Marcell Jacobs ancora contro Fedez | “Vinsi a Tokyo ma a lui non fregava niente”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Com’è risaputo c’è una causa in corso traa causa di alcuni precedenti legati all’agenzia del rapper che avrebbe dovuto curare l’immagine del campione olimpico. I due, che un tempo erano amici, hanno collaborato fino a quando l’atleta non si è detto insoddisfatto del lavoro. In particolare, i rapporti si sono incrinati dopo la vittoria alle olimpiadi di. Di recente,è tornato su quella vicenda raccontando nuovi dettagli.: la frecciata aSta facendo molto rumore l’ultima intervista di, in quanto l’atleta ha usatouna volta parole di fuoco verso. Qualche mese fa, erano emersi i motivi di questo ...

Fanpage.it

Il campione olimpico delusissimo per la collaborazione avuta con la società del 33enne Il 28enne è già passato a un'altra società con sede a Londra, ma l'artista lo porta in tribunale, campione olimpico a Tokyo nei 100 metri, vincitore dell'oro anche nella staffetta, un anno fa ha messo fine alla sua collaborazione con la Doom , agenzia di promozione che appartiene ..., l'uomo più veloce del mondo, è letteralmente furioso con Fedez . Il velocista ha recentemente rilasciato un'intervista scottante a La Stampa in cui racconta i rapporti di lavoro che ... Jacobs si sfoga contro Fedez: Mi promettevano soldi ma non gliene fregava niente di me Cosa è successo fra Fedez e Marcell Jacobs La loro collaborazione professionale potrebbe finire in Tribunale!Marcell Jacobs si scaglia contro Fedez e la società del rapper che avrebbe dovuto gestire la sua immagine, il 33enne gli fa causa.