Marca fa la conta di tutti gli infortuni di Nadal | una via crucis lunga 20 anni

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La notizia non è ches’è fatto male di nuovo. Né quanto s’è fatto male e quando tornerà (lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas, due mesi di stop). E nemmeno che non si sia ritirato, perché lui non si ritira per principio. E’ la somma di tutto questo. E’ l’accumulo digliche lo hanno funestato in carriera. Ci sarebbe da scrivere un manuale di fisiologia patologica solo su di lui. Per cui bene ha pensatodi farne un riepilogo. Con una bella infografica che meglio di qualsiasi altra cosa trasmette l’inquietante viaditra vittorie e. La leggenda che spiega nel dettaglio acciacchi, entità e date prende un paio di pagine. Sono undici in tutto: uno diverso dall’altro. Per uno che ha vinto qualsiasi cosa dal 2009 al ...