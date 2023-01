Mara Venier irrompe a La Vita in Diretta e tuona contro Marisela Federici | «Mi fa orrore il tuo cinismo sulla Lollobrigida» – Video

DiLei

Dietro di loro, amica dell'attrice come. E' arrivato senza parlare con la stampa anche l'assistente di Gina Lollobrigida al centro delle polemiche con la famiglia, Andrea Piazzolla. Tra ...A dare l'ultimo saluto all'interprete di La romana, fra gli altri, amici come, Adriano Aragozzini, Barbara Bouchet, Giulio Base e la moglie Tiziana Rocca, Vladimir Luxuria; Patrizia ... Funerali Gina Lollobrigida: presenti anche Mara Venier e Giulio Base Mara Venier è l'unica che dice fino in fondo ciò che pensa sulla morte di Gina Lollobrigida “Gina Lollobrigida non è morta in pace” Mara Venier lo dice subito dopo il funerale celebrato oggi nella chi ...(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2023 Mara Venier esce dalla Chiesa degli Artisti a Roma al termine dei funerali di Gina Lollobrigida. Le immagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Affari ...