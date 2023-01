Mara Venier | Gina Lollobrigida e la telefonata furiosa a La Vita in Diretta | ' Marisela Federici | il tuo cinismo mi fa orrore'

(Di giovedì 19 gennaio 2023)contro la contessaa ' Lain' , il programma di Alberto Matano . In studio si parlava delladi, nel giorno in cui a Roma sono stati ...

contro la contessa Marisela Federici a ' La Vita in Diretta' , il programma di Alberto Matano . In studio si parlava della vita di Gina Lollobrigida , nel giorno in cui a Roma sono stati ...Tuttavia l'ipotesi sfumò presto ed in quell'occasione Milly rivelò: Adesso, però, Alessia (che smentisce) è al timone con successo del programma di Rai2 Boomerissima e chissà che magari ...Chiamata di Mara Venier a La Vita in Diretta su Rai 1 mentre si parla di Gina Lollobrigida. Lo scambio di pareri con Marisella Federici.Scontro in diretta tv tra Mara Venier e Maria Stella Federici sulla morte di Gina Lollobrigida. Durante l’ultima puntata del programma di Rai 1 ...