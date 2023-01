Manometteva i parcometri di Busto Arsizio per intascare i resti | arrestata | VIDEO

(Di giovedì 19 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorper intascarsi gran parte delle monete deiuna dipendente della municipalizzata di. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Varese ha eseguito oggi un’ordinanza di custodia cautelare agli ardomiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale dinei confronti di una dipendente ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo...

Manometteva i parcometri per intascarsi gran parte delle monete dei resti: arrestata una dipendente della municipalizzata di Busto Arsizio.La donna è accusata di peculato: secondo le indagini delle Fiamme Gialle era in grado di modificare i plafond preimpostati degli impianti cittadini per trattenere il denaro. Oltre 95mila euro il danno ...