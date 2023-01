Manchester City-Tottenham | poker Guardiola nella ripresa

Leggi su calcionews24

Manchester City e Tottenham si stanno affrontando in Premier League, al 90' il City ha ribaltato l'esito dell'incontro. Due gol negli ultimi minuti della prima frazione con Kulusevski e Emerson Royal a regalare per il momento il doppio vantaggio agli ospiti. Nella ripresa, però la squadra di Guardiola entra con un altro piglio e in 20' la ribalta con i gol di Alvarez, Haaland e Mahrez. L'algerino si è ripetuto poi nel finale per la doppietta personale.