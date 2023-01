Manchester City-Tottenham giovedì 19 gennaio 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 19 gennaio 2023)sono reduci dalle sconfitte ne rispettivi derby anche se quello perso dalla squadra di Guardiola per 2-1 a Old Trafford ha fatto molto più rumore. I campioni in carica erano già stati battuti dal Southampton in Carabao Cup ed ora si trovano -8 da un Arsenal che adesso non sarà più InfoBetting: Scommesse Sportive e

Su podio troviamo per il secondo anno consecutivo il, grazie soprattutto al nuovo record di entrate commerciali, con il Real Madrid che ha conservato il secondo posto. Ma il vero ...Aumenta in modo sostanziale il divario economico tra la Premier League e gli altri top quattro campionati europei di calcio, compresa la Serie A. Per la prima volta in assoluto, infatti, secondo ...Sulle prime pagine inglesi di oggi, giovedì 19 gennaio 2023, si parla della frenata del Manchester United che non è andato oltre l'1-1.Nella stagione 2021/22, i primi 20 club per ricavi nel calcio mondiale hanno generato un fatturato totale di 9,2 miliardi di euro, come emerge dalla 26° edizione della Football Money ...