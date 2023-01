Manchester City-Tottenham | avvio di ripresa super per i padroni di casa | due gol in due minuti VIDEO

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Incredibilediper il, nel corso del match di Premier League contro il. Gli uomini di Guardiola hanno infatti prima accorciato con Alvarez al 51?, abile a mettere in porta da due passi, e poi hanno pareggiato con Haaland al 53?, con un colpo di testa in area piccola su assist di Mahrez. SportFace.

Micidiale uno due del Tottenham , nel finale di primo tempo del match di Premier League contro il. Al 44 infatti Dejan Kulusevski ha portato avanti i suoi, sfruttando un clamoroso errore in impostazione dal basso di Ederson. Passano 3 minuti e al 47 Emerson Royal raddoppia, con un ...Centrocampista in grado di svolgere vari ruoli, addirittura centravanti ombra fondamentale per ildi Pep Guardiola in alcune occasioni, con ben 17 reti segnate due stagioni fa e la ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La Juventus vede sfumare uno dei propri principali obiettivi di mercato, accordo a zero per un giocatore seguito a lungo ...