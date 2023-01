Maltempo | sale livello Volturno | scuole chiuse nel Casertano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCapua (Ce) – Sono ore di preoccupazione a Capua (Caserta) per le condizioni del fiume, il cuiè pericolosamente salito per le abbondanti e persistenti piogge di questi giorni, tanto da costringere il sindaco Adolfo Villani a disporre per oggi con ordinanza la chiusura delledi ogni ordine e grado. Nell’alto-il fiume è già straripato in alcuni punti e anche a Capua, allagando alcune strade. Già ieri sera la nota del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del, indirizzata non solo a Capua ma anche ai sindaci di Grazzanise, Cancello ed Arnone e Castel, metteva in guardia le amministrazioni annunciando che ilè interessato da un evento di “piena eccezionale. La piena interesserà il ...