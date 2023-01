Maltempo | intense nevicate ricoprono le colline del Pavese

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Pavia è ricoperta dalla neve ed è previsto dalla pianura alledel tutto imbiancate. Ma paesaggi analoghi si hanno ad esempio in altre zone della Lombardia, in Emilia, e in tutta la Sardegna

... sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi eded il rapido passaggio dal sole al, con sbalzi termici significativi. L'agricoltura " proseguono - è l'attività economica che più di ...Umbria Ancora interventi dei Vigili del Fuoco, nella notte, in Umbria, a causa del. In ... Liguria Confermato l'avviso meteorologico, emesso da Arpal, per mareggiatesu tutte le coste ... Maltempo, frane e allagamenti al Centro-Sud. Domani allerta arancione in Campania Meteo: ancora 10 giorni con tanta neve e forte vento Nelle prossime ore prevista tanta neve in pianura tra Basso Veneto, Toscana ed Emilia, su questa ultima regione atteso il nucleo più intenso di ...causerà successivi approfondimenti ciclonici con fasi di maltempo estremo. Nelle prossime ore prevista tanta neve in pianura tra Basso Veneto, Toscana ed Emilia, su questa ultima regione atteso il ...