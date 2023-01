Maltempo | allerta gialla in nove regioni

(Di giovedì 19 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con lecoinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 20 gennaio,arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Campania esui restanti settori. Valutata inoltresu parte di Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia e sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna.L’avviso prevede dalle prime ore di domani, venerdì 20 gennaio, nevicate da sparse a diffuse a quote al di sopra dei 500-600 metri sulla Sardegna; venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali su Liguria ed Emilia-Romagna; venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali, con ...

Agenzia ANSA

