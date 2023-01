Maltempo | allerta gialla in nove regioni

Fanpage.it

''Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto emesso unagialla per neve su appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri egialla per vento su Bacini costieri sud''. ''La Sala ...Sulla base dei fenomeni previsti 'è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 20 gennaio,arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Campania egialla sui ... Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per domani 20 gennaio: l'elenco delle regioni a rischio Previste piogge forti e temporali nel Reatino, in provincia Latina e in provincia di Frosinone. Per quanto riguarda Viterbo e la Città Metropolitana di Roma, la Protezione Civile del Lazio… Leggi ...Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto emesso una allerta gialla per neve su appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri e allerta gialla per vento su Bacini costieri sud. La Sala Operativa ...