Malattie rare | con screening neonatale Sma più bimbi camminano a 2 anni da diagnosi

Osservatorio Malattie Rare

L'associazione "Un filo per la vita" è impegnata nel percorso per il riconoscimento a livello ministeriale della IICB tra le "" con l'inserimento della NPD tra le prestazioni ...... responsabile del Centro di riferimento del Centro - Sud della sindrome di Marfan e delle patologie correlate " è stato ammesso al finanziamento di 450 mila euro sul primo bando sulle... Fenilchetonuria: sempre più rilevante il ruolo degli LNAA I ricercatori dell’Università di Torino hanno testato nei topi una nuova molecola sintetica che sembra rallentare la progressione dell’atrofia muscolare spinale ...Milano, 18 gen. (Adnkronos Salute) - Lo screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale porta a un accesso precoce alle terapie e permette di avere un maggior numero di bambini in grado di cammina ...