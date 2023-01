(Di giovedì 19 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Trentatremila nuovi casi ogni anno, in Italia, direlative al. Anche il Covid, provocando trombo-citopenie ha riportato l’attualità delleematiche con la conseguente necessità siano prese maggiormente in considerazione d, ma anche dall’attenzione della comunicazione più attenta ai casi oncologici. E’ la premessa di Stefano Vella, coordinatore scientifico del convegno “re ledel”, svoltosi oggi 19 gennaio 2023 al Senato della Repubblica, promosso della Fondazione GIMEMA e dell’Osservatorio Sanità e Salute.Solo ad inizio anni Ottanta un bambino con la leucemia era destinato a morte si. Oggi il 90% dei casi èbile con varie metodologie.A ...

Il Denaro

...ai piccioni per fronteggiare problemi di igiene e cattivi odori e il rischio potenziale di... domani, di un esposto contro il primo cittadino per l'ipotesireato di maltrattamento di ...I valori cardini di questo nuovo movimento sono: annullamentocosiddetto 'signoraggio' bancario,... ricerca della verità sull'anomalo incremento die di morti. Di questo ed altro parleremo ... Malattie del sangue, quando la ricerca va di pari passo alla cura ... (Adnkronos) – Alnylam Pharmaceuticals, biotech americana in Italia dal 2016, inaugura oggi la nuova sede italiana a Milano alla presenza dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi ...(Adnkronos) – Circa il 5% dei pazienti con Parkinson è portatore di mutazioni dominanti nel gene TMEM175; queste mutazioni sarebbero implicate in una forma della malattia che insorge dopo i 50 anni di ...