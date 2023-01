Malagò mette sul piatto medaglie e vittorie per respingere al mittente le riforme del sistema sportivo volute dalla politica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Siamo i migliori al mondo e non abbiamo nessuna intenzione di cambiare. Potrebbe sintetizzarsi così l’ultimo rapporto sul “posizionamento dello sport italiano a livello olimpico”, chein fila gli straordinari risultati delle nazionali azzurre nel 2022, l’anno dei record. “Non vuole essere una autocelebrazione”, precisa il segretario generale del Coni, Carlo Mornati. Ma di fatto lo è: “Difficilmente abbiamo trovato un modello migliore”. Messaggio chiaro, e neanche troppo implicito, a chi “vorrebbe proporre unnuovo per il nostro mondo”. Su una cosa il Comitato Olimpico guidato da Giovanniha ragione: i numeri non mentono, e sono clamorosi. I 40 podi di Tokyo 2021 e i 22 di Pechino (seconda miglior edizione invernale di sempre) ce li ricordiamo bene, ma è la tendenza che conta: nel 2022 ci siamo piazzati al terzo ...