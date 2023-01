Maiorca-Celta Vigo venerdì 20 gennaio 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Partita equilbrata per aprire la diciottesima giornata

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Nel consueto anticipo deldi Liga, vedremo sfidarsi due squadre che vogliono mantenere la categoria: il, padrone di casa, sta disputando una buona stagione, ha 22 punti, sei in più del terz’ultimo posto, anche se è reduce da due trasferte infelici, la prima in campionato a Pamplona, la seconda in Copa del Rey InfoBetting: Scommesse Sportive e

Infobetting

Altri risultati di oggi:Vigo - Villarreal 1 - 1 (giocata ieri) Real Valladolid - Rayo Vallecano 0 - 1 Girona - Siviglia 2 - 1 Osasuna -1 - 0 Real Sociedad - Athletic Bilbao 3 - 1 . 14 ...Commenta per primo Si gioca anche in Spagna, dopo il pari di ieri traVigo e Villarreal, in campo altre quattro sfide. Si parte alle 14 con i l Valladolid, reduce ...il match tra Osasuna e,... Maiorca-Celta Vigo (venerdì 20 gennaio 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Partita equilbrata ... Real Sociedad-Maiorca e Alaves-Siviglia sono due ottavi della Coppa del Re e si giocano martedì alle 19:00 ed alle 21:00: pronostici.La Real Sociedad ha vinto per 3-1 il derby basco disputato a San Sebastian contro l'Athletic Bilbao e valido per la 17/a giornata d'andata della Liga. (ANSA) ...