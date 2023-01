leggo.it

Ex RaiNews come la Sacchi, fedelissima della, salita agli onori delle cronache per il fatto che per diverso tempo non è stata giornalista professionista e ora nominata in quota centrodestra. ...Focus Talks Le frontiere tecnologiche dell'olfatto - EmanuelaPer capirne di più, gli ... Dopo la pandemia sono stati condotti numerosi studi'olfatto, un senso così importante e ancora in ... Maggioni sull'altalena del Tg1. Rai2 non è più Rai2%. E Bruno Vespa... Al Tg1 soffia un vento di bonaccia Nomine e ascolti agitano la navigazione. I cambiamenti decisi dalla direttrice Monica Maggioni hanno scosso le poltrone e gli animi soprattutto della ...CASERTA - Monica Maggioni, direttrice del Tg1 e già presidente della Rai, Nello Scavo, inviato di guerra di 'Avvenire' e autore di inchieste sul traffico di esseri umani, e 'L'Osservatore di Strada', ...