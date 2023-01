Agenzia ANSA

Una sensazione di "liberazione": è quella provata da Massimo Salzano, uno dei vigili del fuoco sopravvissuti alla strage compiuta dallaa via Palestro a Milano il 27 luglio 1993, quando ha sentito la notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro, condannato come uno dei mandanti dell'attentato. "Il fatto che abbiano preso Matteo ...Ricordo che su incarico di Borsellino stavo indagando proprio sui rapporti tratrapanese, il suo "regno", e la politica. Per questo le spararono Nelle cose dic'è sempre una componente ... Mafia: sopravvissuto a strage via Palestro, senso di liberazione ... CATANZARO, 19 GEN - Una sensazione di "liberazione": è quella provata da Massimo Salzano, uno dei vigili del fuoco sopravvissuti alla strage compiuta dalla mafia a via Palestro a Milano il 27 luglio ...