TGLA7

'Usciamo da una logica incostituzionale di colpevolizzazione dei più, vale per Forza Italia come per il partito democratico' - ha risposto. Ci sono mai stati sospetti di connivenze chiede ...Ha detto che le riforme "non toccheranno le intercettazioni sullae sul terrorismo" e dato ... come il viceministro Francesco Paoloe il capogruppo in commissione al Senato, Pierantonio ... Mafia, Sisto su condanna definitiva a Dalì (Fi): 'Questa domanda è nociva. Ciascuno è responsabile della sua condotta' L'attuale sottosegretario alla giustizia commenta la condanna definitiva dell'ex senatore Dalì per aver favorito Messina Denaro. "Usciamo da una logica incostituzionale di colpevolizzazione dei più, v ..."Anche se i boss non parlano al telefono di reati" ha specificato il Guardiasigilli nella sua informativa al Senato. Cattaneo (Fi): "A tante persone assolte è stata rovinata la vita per una parola in ...