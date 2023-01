Madonna | un quadro scomparso | la sindaca francese | l’incredibile storia di Diana ed Endimione

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ladi Amiens chiede adi restituire alla città unrubato più di un secolo fa che la popstar ha comprato. Ecco l’incredibile. Foto Ansa Tutta colpa di un servizio fotografico di Paris Match. Scattato all’interno di una delle sue mega bellissime ville. Perché è da una di quelle immagini del settimanaleche uno studioso si è accorto di una cosa strana. E cioè che dietro le spalle dic’era unche la città di Amiens cercava da più di un secolo. Eccolo lì, in bella vista. Appeso alla parete di casa della popstar più famosa del mondo. Ora, ladella cittadina, fa un appello alla diva: «Almeno prestacelo per un po’».

La città francese di Amiens ha chiesto adi prestarle un: la 'Diana ed Endimione' di Jérôme - Martin Langlois, che si pensò a lungo distrutto ma che potrebbe trovarsi nella casa della cantante . Secondo il quotidiano Le ... Madonna, il quadro sparito nel 1918 spunta nella casa della popostar. Ecco cosa è successo La sindaca e la popstar. E nel mezzo, un quadro dell'Ottocento. Una storia tortuosa. Si rivolge direttamente a Madonna la prima cittadina di Amiens, la simpatica e cerimoniosa ...