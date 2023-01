Madonna? Noi l' abbiamo disegnata così

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Giulia e Alice Monzani, due giovani artiste, hanno realizzato un'opera di live painting, replicando, come due espertere, una copia XXL della nuova copertina icon

Vanity Fair Italia

siamo ricchi sotto questo profilo - ha affermato il procuratore di Reggio Giovanni Bombardieri -... rubato nel 2001 nel cuneese; un dipinto olio su tela del '600 la "con Bambino", rubato ...Mentre il cielo si apre per accoglierti con gli onori che meriti,restiamo qui, nella speranza ... venerdì 20 gennaio, alle ore 10.30, presso la Basilica di Maria Santissima Annunziata (di ... Madonna l'abbiamo disegnata così 19 gen 2023 - Era il 1993. Oggi che cosa direbbe il leader dei Nirvana davanti ai quasi 300 euro per un parterreGiulia e Alice Monzani, due giovani artiste, hanno realizzato un'opera di live painting, replicando, come due esperte madonnare, una copia XXL della nuova copertina icon ...