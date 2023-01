Macron e Sanchez sciolgono le tensioni energetiche e firmano un trattato d’amicizia

Leggi su formiche

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il presidente francese Emmanuele il primo ministro spagnolo Pedrohanno siglato undi amicizia tra i due Paesi giovedì mattina a Barcellona. La firma segna le ambizioni dei due Paesi nel voler giocare un ruolo più attivo al livello europeo. Peruna ulteriore occasione di proporsi come leader politico dopo Angela Merkel, peril poter giocare con maggiore attivismo sul piano comunitario. Entrambi i governi considerano questo patto un legame di prim’ordine. La Spagna ha undi questo tipo con il Portogallo, mentre la Francia ne ha uno con l’Italia e uno con la Germania. Per quanto riguarda il nostro Paese, il patto può essere letto come un ulteriore tassello nella creazione di un triangolo Parigi-Roma-Madrid che possa rappresentare la sponda ...